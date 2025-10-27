Connect with us

Kerala

പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയില്‍ ബോയിലര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

നിലവില്‍ തീ അണച്ചിട്ടുണ്ട്

Published

Oct 27, 2025 8:23 pm |

Last Updated

Oct 27, 2025 8:33 pm

കാസര്‍കോട് | കാസര്‍കോട് അനന്തപുരത്ത് പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയില്‍ ബോയിലര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. രണ്ട് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിലവില്‍ തീ അണച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉഗ്ര ശബ്ദത്തോടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത് എന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പി എം ശ്രീ; ബുധനാഴ്ച യു ഡി എസ് എഫ് പഠിപ്പ് മുടക്ക്

Kerala

പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയില്‍ ബോയിലര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

National

മധ്യപ്രദേശില്‍ യുവ കര്‍ഷകനെ ബി ജെ പി നേതാവ് തല്ലിയും വാഹനം കയറ്റിയും കൊന്നു

National

മോന്‍ത ചുഴലിക്കാറ്റ്: ആന്ധ്രയിലെയും ഒഡിഷയിലെയും തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

National

തെരുവുനായ ശല്യം: മറുപടി സമര്‍പ്പിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സുപ്രിം കോടതിയുടെ നടപടി

Kerala

പി എം ശ്രീ: സി പി ഐ മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളില്‍ നിന്നു വിട്ടു നില്‍ക്കും

National

നാളെ മുതല്‍ കേരളമടക്കമുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം