Kerala
തൊട്ടില്പ്പാലത്ത് യുവാവിനെ കാറില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
പൂതംപാറ സ്വദേശി വിജോ (36) ആണ് മരിച്ചത്
കോഴിക്കോട് | തൊട്ടില്പ്പാലത്ത് യുവാവിനെ കാറില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി.പൂതംപാറ സ്വദേശി വിജോ (36) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം.
തൊട്ടില്പാലം പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. കാറിന്റെ പിന്സീറ്റിലെ ഗ്ലാസ് തകര്ത്താണ് ഡോര് തുറന്ന് യുവാവിനെ പുറത്തെടുത്തത്.
