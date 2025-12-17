Connect with us

Kerala

'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ' എന്ന പാരഡി പാട്ടില്‍ കേസെടുത്തു

ശബരിമല തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കുഴിക്കാലയുടെ പരാതിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സൈബര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തത്

Published

Dec 17, 2025 9:22 pm |

Last Updated

Dec 17, 2025 9:22 pm

തിരുവനന്തപുരം | തദ്ദേശ ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു ഡി എഫ് പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ’ എന്ന പാരഡി പാട്ടില്‍ കേസെടുത്തു. ശബരിമല തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കുഴിക്കാലയുടെ പരാതിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സൈബര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

ഗാനരചയിതാവും സംവിധായകനും പാട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചവരും കേസില്‍ പ്രതികളാകും. അയ്യപ്പഭക്തിഗാനത്തെയും ശരണമന്ത്രത്തെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധം പാരഡി ഗാനമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് എഫ് ഐ ആര്‍. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണിതെന്നും എഫ് ഐആറിലുണ്ട്. അയ്യപ്പന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചതില്‍ കേസെടുക്കാമെന്നും മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൈബര്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ എസ് പിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെയും നിയമോപദേശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

പാട്ടിനെതിരെയല്ല തന്റെ പരാതിയെന്നും പാട്ടില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാനും വാക്കുകള്‍ക്കെതിരെ മാത്രമാണെന്നും പരാതിക്കാരനായ പ്രസാദ് കുഴിക്കാല വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യപ്പന്‍, ശാസ്താവ് എന്നീ വാക്കുകള്‍ വികലമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുമായും തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും അയ്യപ്പഭക്തനെന്ന നിലയില്‍ മാത്രമാണ് പരാതി നല്‍കിയതെന്നും അയ്യപ്പനെ വച്ച് പാരഡി പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് അനുവദിച്ചാല്‍ നാളെ മറ്റു പലരും ഇതുപോലെ പാട്ടുമായി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ചങ്ങരോത്ത് ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചാണക വെള്ളം തളിച്ച സംഭവം; പോലീസ് കേസെടുത്തു

Kerala

മുന്‍ മന്ത്രി നീലലോഹിതദാസന്‍ നാടാര്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസ് കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം സുപ്രിം കോടതിയിലേക്ക്

Kerala

'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ' എന്ന പാരഡി പാട്ടില്‍ കേസെടുത്തു

Kerala

പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ബസ് ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

മസാല ബോണ്ട്; ഇ ഡി നോട്ടീസിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹൈക്കോടതിയില്‍

Kerala

കേരളയാത്ര സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Kerala

മദ്യപാനത്തിനിടെ തര്‍ക്കം; സുഹൃത്ത് ആക്രമിച്ച് പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച കാപ്പാ കേസ് പ്രതി മരിച്ചു