Connect with us

Kerala

മുന്‍ മന്ത്രി നീലലോഹിതദാസന്‍ നാടാര്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസ് കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം സുപ്രിം കോടതിയിലേക്ക്

വനംവകുപ്പില്‍ ഉന്നതസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കുനേരെ 1999 ഫെബ്രുവരി 27-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ ലൈംഗികാതിക്രമമുണ്ടായത്

Published

Dec 17, 2025 9:49 pm |

Last Updated

Dec 17, 2025 9:49 pm

തിരുവനന്തപുരം | കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പു നടന്ന ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസില്‍ മുന്‍ മന്ത്രി നീലലോഹിതദാസന്‍ നാടാര്‍ക്കെതിരെ സുപ്രിം കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍. കേരള വനംവകുപ്പില്‍ ഉന്നതസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കുനേരെ 1999 ഫെബ്രുവരി 27-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ ലൈംഗികാതിക്രമമുണ്ടായത്.

ഈ കേസില്‍ മുന്‍ മന്ത്രിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീലുമായാണ് പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി വിധിയില്‍ പിഴവുകളുണ്ടെന്ന് ഉള്‍പ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസിലെ നിയമപോരാട്ടം 26 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം സുപ്രീംകോടതികയറുകയാണ്.

ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും തിരിച്ചിറങ്ങാന്‍ നേരം മോശമായി പെരുമാറുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. 2002 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നീലലോഹിതദാസനെതിരെ മുതിര്‍ന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നല്‍കിയതോടെയാണ് ഐ എഫ് എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയും പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഐ എഫ് എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കുനേരേ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെ കേസില്‍ നീലലോഹിതദാസന്‍ നാടാരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതി നേരത്തേ ഒരു വര്‍ഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ നീലലോഹിതദാസന്‍ നാടാരുടെ അപ്പീലില്‍ ജില്ലാ കോടതിയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കേസില്‍ നീലലോഹിതദാസന്‍ നാടാരെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ ഉത്തരവിനെതിരേയാണ് പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഒരു അധികാരസ്ഥാനത്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് തനിക്കെതിരേ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത്. ഹൈക്കോടതി വിധിയില്‍ ചില പിഴവുകളുണ്ട്. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പരാതിക്കാരി അപ്പീലില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ചങ്ങരോത്ത് ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചാണക വെള്ളം തളിച്ച സംഭവം; പോലീസ് കേസെടുത്തു

Kerala

മുന്‍ മന്ത്രി നീലലോഹിതദാസന്‍ നാടാര്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസ് കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം സുപ്രിം കോടതിയിലേക്ക്

Kerala

'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ' എന്ന പാരഡി പാട്ടില്‍ കേസെടുത്തു

Kerala

പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ബസ് ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

മസാല ബോണ്ട്; ഇ ഡി നോട്ടീസിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹൈക്കോടതിയില്‍

Kerala

കേരളയാത്ര സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Kerala

മദ്യപാനത്തിനിടെ തര്‍ക്കം; സുഹൃത്ത് ആക്രമിച്ച് പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച കാപ്പാ കേസ് പ്രതി മരിച്ചു