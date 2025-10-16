Kerala
തന്നെയും അപമാനിച്ചാണ് പുറത്താക്കിയത്; പറയാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം പറയുമെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മന്
അബിന് വര്ക്കി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യുവ നേതാവാണ്. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് വേദന ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം
കോട്ടയം | തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയതെന്നും തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം പറയുമെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മന് എം എല് എ. അന്ന് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ഔട്ട് സെല് ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയപ്പോള് താന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിതാവിന്റെ ഓര്മ്മ ദിവസമാണ് തന്നെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയത്.
അന്ന് തനിക്കും വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടായി.ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാതെയാണ് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയത്. ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് താന് രാജിവെച്ച് ഒഴിയുമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാര്ട്ടിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ശരിയായ രീതി. തന്നെ നീക്കിയപ്പോഴും പാര്ട്ടി തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചു. അബിന് വര്ക്കി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യുവ നേതാവാണ്. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് അവന് വേദന ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. പാര്ട്ടിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാന് എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പാര്ട്ടി തീരുമാനങ്ങള് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും അംഗീകരിക്കണം.
അബിന് വര്ക്കി കൂടുതല് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. പുനസ്സംഘടനയില് അബിന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം മാനിച്ചു വേണമായിരുന്നു തീരുമാനമെടുക്കാന്. നിലവില് തീരുമാനമെടുത്ത സാഹചര്യത്തില് പാര്ട്ടിയുടെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നില്ക്കാന് എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.