ജി എസ് ടി കൗണ്സില് യോഗം ഇന്ന് ഡല്ഹിയില് തുടങ്ങും; ആശങ്കയോടെ പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങള്
കേരളം അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങള് വരുമാന നഷ്ടം നികത്താതെ തീരുമാനം എടുക്കരുതെന്ന് കൗണ്സില് യോഗത്തില് നിലപാടെടുക്കും
ന്യൂഡല്ഹി | ജിഎസ്ടി സ്ലാബുകള് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ജിഎസ്ടി കൗണ്സില് യോഗം ഇന്നും നാളെയുമായി ഡല്ഹിയില് നടക്കും. നിലവിലെ നാല് സ്ലാബുകള് രണ്ടാക്കി കുറയ്ക്കണമെന്ന് മന്ത്രിതല സമിതി ശിപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം കൗണ്സില് ചര്ച്ച ചെയ്യും. ചെറിയ കാറുകള്, സിമന്റ്, തുകല് ഉത്പന്നങ്ങള്, പാക്കറ്റിലാക്കിയ ഭക്ഷണം, തുണിത്തരങ്ങള് എന്നിവയുടെ ജിഎസ്ടി കുറഞ്ഞേക്കും. മെഡിക്കല് ഇന്ഷ്വറന്സിനും ടേം ഇന്ഷ്വറന്സിനുമുള്ള ജിഎസ്ടി എടുത്തു കളയണമെന്ന നിര്ദേശവും കൗണ്സില് പരിഗണിച്ചേക്കും.
അതേ സമയം ജി എസ് ടി പുതുക്കുന്നതോടെ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങള്. കേരളം അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങള് വരുമാന നഷ്ടം നികത്താതെ തീരുമാനം എടുക്കരുതെന്ന് കൗണ്സില് യോഗത്തില് നിലപാടെടുക്കും