Kerala
സ്വര്ണ വിലയില് ഉച്ചക്കു ശേഷം വീണ്ടും ഇടിവ്; കുറഞ്ഞത് പവന് 960 രൂപ
വില 92,320ലേക്ക് താഴ്ന്നു. രാവിലെ 2,480 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് മാത്രം പവന് ആകെ കുറഞ്ഞത് 3,440 രൂപയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം | സ്വര്ണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഉച്ചക്കു ശേഷം പവന് 960 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വില 92,320ലേക്ക് താഴ്ന്നു. രാവിലെ 2,480 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് മാത്രം പവന് ആകെ കുറഞ്ഞത് 3,440 രൂപയാണ്.
ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 11,540 രൂപയും ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 9,490 രൂപയുമാണ്. ഒരു ഗ്രാം 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 7,400 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 4780 രൂപയാണ്.
്
ഇന്നലെ ഉച്ചക്കു ശേഷം 1,600 രൂപ പവന് കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി പവന് 5,040 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാവിലെ സര്വകാല റെക്കോര്ഡിലായിരുന്നു സ്വര്ണവില. വെള്ളിയുടെ വില രാവിലെ അഞ്ചുരൂപ കുറഞ്ഞതോടെ 175 രൂപയായി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കൗമാര കായിക മേള: കുതിപ്പ് തുടര്ന്ന് തിരുവനന്തപുരം
Kerala
സ്വര്ണ വിലയില് ഉച്ചക്കു ശേഷം വീണ്ടും ഇടിവ്; കുറഞ്ഞത് പവന് 960 രൂപ
Kerala
കാലിക്കറ്റ് പ്രസ്സ് ക്ലബ് ജേണലിസം പി ജി ഡിപ്ലോമ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; മിഖ്ദാദ് മാമ്പുഴക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക്
Uae
അബൂദബി നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം നവംബർ 22ന് തുറക്കും
Uae
റാസ് അൽ ഖൈമയിലെ 'പ്രേതഭവനം' വിൽപനക്ക്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; മുരാരി ബാബുവിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉടന് ഉണ്ടായേക്കും
Uae