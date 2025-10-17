Kerala
ശബരിമലയില് ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വര്ണ്ണം പൂശിയ പാളികള് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു
ചെന്നൈയില് എത്തിച്ചു കേടുപാടുകള് പരിഹരിച്ച ശേഷമാണ് സ്വര്ണം പൂശിയ പാളികള് പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.
ശബരിമല | സ്വര്ണക്കവര്ച്ച വിവാദങ്ങള്ക്കരിടെ ശബരിമലയില് ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വര്ണ്ണം പൂശിയ പാളികള് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലാണ് പാളികള് സ്ഥാപിച്ചത്.. തുലാമാസ പൂജകള്ക്കായി നട തുറന്നതിന് പിറകെയായിരുന്നു ഇവ പുന:സ്ഥാപിച്ചത്. ചെന്നൈയില് എത്തിച്ചു കേടുപാടുകള് പരിഹരിച്ച ശേഷമാണ് സ്വര്ണം പൂശിയ പാളികള് പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.
ആദ്യം സ്വര്ണം പൂശിയ പീഠവും പിന്നാലെ പാളികളും ദ്വാരപാലകശില്പങ്ങളില് സ്ഥാപിച്ചു. സ്ട്രോങ് റൂമിലെ നടപടി ക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇവ പുനസ്ഥാപിക്കാനായി എത്തിച്ചത്.
