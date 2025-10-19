Kerala
ജക്കാര്ത്തയില് നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോയ വിമാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിയന്തര ലാന്ഡിംഗ്
സഊദി എയര്ലൈന്സ് വിമാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിയന്തര ലാന്ഡിംഗ്.
തിരുവനന്തപുരം | യാത്രക്കാരന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള സഊദി എയര്ലൈന്സ് വിമാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിയന്തര ലാന്ഡിംഗ്.
തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലാണ് വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കിയത്. ജക്കാര്ത്തയില് നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോയ വിമാനമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടത്.
വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരനായ 29 വയസുള്ള യുവാവ് ബോധരഹിതനായതിനെ തുടര്ന്നാണ് അടിയന്തര ലാന്ഡിംഗ് നടത്തിയതെന്നാണ് അറിയുന്നത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കാന്സര് ചികിത്സാ രംഗത്തിന് കൂടുതല് കരുത്ത് പകരും; സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ന്യൂക്ലിയര് മെഡിസിനില് പി ജി സീറ്റുകള് അനുവദിച്ചു
Kerala
തൊടുപുഴയില് കാര് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമകളും മരിച്ചു
Kerala
ജക്കാര്ത്തയില് നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോയ വിമാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിയന്തര ലാന്ഡിംഗ്
Kerala
കൊല്ലം കടക്കലില് സിപിഐയില് കൂട്ടരാജി;മുല്ലക്കര രത്നാകരന്റെ സഹോദരിയടക്കം 700ഓളം പേര് പാര്ട്ടി വിട്ടു
National
മിച്ചല് മാര്ഷ് മിന്നി; ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ജയം
Kerala
കോട്ടയത്ത് വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 12 പവനും 28,000 രൂപയും കവര്ന്നു
Kerala