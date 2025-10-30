Kerala
കൊച്ചിയില് രാസലഹരിയുമായി സിനിമാ പ്രവര്ത്തകര് പിടിയില്
കണ്ണൂര് സ്വദേശികളായ രതീഷ്, നിഖില് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
കൊച്ചി|കൊച്ചിയില് രാസലഹരിയുമായി സിനിമാ പ്രവര്ത്തകര് എക്െൈസസ് പിടിയില്. കണ്ണൂര് സ്വദേശികളായ രതീഷ്, നിഖില് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. മെറി ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരില് നിന്നും രണ്ടു ഗ്രാമിലധികം എംഡിഎംഎയും ആറു ഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടിച്ചെടുത്തു. രഹസ്യ വിവരത്തെത്തുടര്ന്ന് കുന്നത്തുനാടിന് സമീപം ലോഡ്ജില് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവര് കുടുങ്ങിയത്.
സിനിമയിലെ ആര്ട്ട് വര്ക്കര്മാരാണ് പിടിയിലായവരെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. ഇവര് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് ഇവര്ക്ക് ലഹരി കൈമാറിയത്, വില്പ്പനയ്ക്കായി കൈവശം സൂക്ഷിച്ചതാണോ എന്നീ കാര്യങ്ങള് അന്വേഷിക്കുന്നതായി എക്സൈസ് അറിയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കുമ്പളയില് ആറുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിന് കൈമാറി; കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെടുത്ത് പോലീസ്
Kerala
കൊച്ചിയില് രാസലഹരിയുമായി സിനിമാ പ്രവര്ത്തകര് പിടിയില്
Kerala
ആറ് വയസുകാരിയെ പട്ടിണിക്കിട്ടു കൊന്ന കേസില് അച്ഛനും രണ്ടാനമ്മയ്ക്കും ജീവപര്യന്തം
Kerala
ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില് കലൂര് സ്റ്റേഡിയത്തില് അതിക്രമിച്ചുകയറിയെന്ന പരാതി; കേസെടുത്ത് പോലീസ്
Kerala
ചാനല് മത്സരം നിയമ യുദ്ധത്തിലേക്ക്; ഏഷ്യനെറ്റും റിപ്പോര്ട്ടര് ടിവിയും പരസ്പരം കോടികളുടെ മാന നഷ്ടക്കേസിലേക്ക്
Kerala
സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്ഷന്; 400 രൂപ കൂട്ടിയതോടെ 900 രൂപ നഷ്ടം: വി ഡി സതീശന്
Kerala