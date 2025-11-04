Connect with us

Kerala

കള്ളക്കടല്‍ ഭീതി; തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും അതീവ ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം

ഉയര്‍ന്ന തിരമാലകള്‍ കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.

Published

Nov 04, 2025 9:16 am |

Last Updated

Nov 04, 2025 9:16 am

തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും കള്ളക്കടല്‍ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശം. നാളെ രാത്രി 11.30 വരെയാണ് കള്ളക്കടല്‍ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കാപ്പില്‍ മുതല്‍ പൊഴിയൂര്‍ വരെയും കോഴിക്കോട് ചോമ്പാല മുതല്‍ രാമനാട്ടുകര വരെയുമാണ് കള്ളക്കടല്‍ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശമുള്ളത്. ഈ തീരങ്ങളില്‍ 0.7 മുതല്‍ 1.0 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയര്‍ന്ന തിരമാലകള്‍ കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്. ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പിന്‍വലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദസഞ്ചാരമുള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

കള്ളക്കടല്‍ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ (05/11/2025) രാത്രി 11.30 വരെ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം (കാപ്പില്‍ മുതല്‍ പൊഴിയൂര്‍ വരെ), കോഴിക്കോട് (ചോമ്പാല മുതല്‍ രാമനാട്ടുകര വരെ) ജില്ലകളിലെ തീരങ്ങളില്‍ 0.7 മുതല്‍ 1.0 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയര്‍ന്ന തിരമാലകള്‍ കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൂന്നാറില്‍ മുംബൈ സ്വദേശിനിയായ വിനോദസഞ്ചാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; രണ്ട് ടാക്സി ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ അറസ്റ്റില്‍

sexual assault

കോയമ്പത്തൂരില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പാലായിൽ ഹൈവേ പോലീസിന്റെ  വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; മൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പരുക്ക്

സ്മരണ / കെ കെ അഹ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ കട്ടിപ്പാറ

ഒപ്പം നടന്ന ആത്മമിത്രം

editorial

മുങ്ങി മരണങ്ങളില്‍ അനാസ്ഥ

sabarimala gold case

കട്ടിലപ്പാളികളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം പൊതിഞ്ഞത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്കറിയാമായിരുന്നു; എസ്‌ഐടി

Kerala

കള്ളക്കടല്‍ ഭീതി; തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും അതീവ ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം