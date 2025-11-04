Kerala
കള്ളക്കടല് ഭീതി; തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും അതീവ ജാഗ്രത നിര്ദേശം
ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.
തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും കള്ളക്കടല് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം. നാളെ രാത്രി 11.30 വരെയാണ് കള്ളക്കടല് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കാപ്പില് മുതല് പൊഴിയൂര് വരെയും കോഴിക്കോട് ചോമ്പാല മുതല് രാമനാട്ടുകര വരെയുമാണ് കള്ളക്കടല് ജാഗ്രതാ നിര്ദേശമുള്ളത്. ഈ തീരങ്ങളില് 0.7 മുതല് 1.0 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്. ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പിന്വലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദസഞ്ചാരമുള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
