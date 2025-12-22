Kerala
പി വി അന്വറും സികെ ജാനുവും യുഡിഎഫില്; അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളാക്കാന് ധാരണ
കൊച്ചി| പി വി അന്വറും സി കെ ജാനുവും യുഡിഎഫില്. ഇരുവരെയും അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളാക്കാന് യുഡിഎഫ് യോഗത്തില് ധാരണയായി. ഇവര്ക്കു പുറമെ വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരനെയും മെമ്പറായി പരിഗണിക്കും. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫുമായി സഹകരിച്ചവരെയാണ് അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളാക്കാന് തീരുമാനമായത്.
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പൂര്ണമായും സഹകരിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു പി വി അന്വറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി മുന്നില് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മുന്നണി ശക്തമാക്കുന്നതിനായുള്ള നിര്ണായക തീരുമാനം. ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ കൂടി അസോസിയേറ്റ് മെമ്പര്ഷിപ്പിലേക്കോ മുന്നണിയിലേക്കോ പരിഗണിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം ചര്ച്ച ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് പി ജെ ജോസഫ് അടക്കമുള്ളവര് ആ അജണ്ടയെ എതിര്ത്തുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.