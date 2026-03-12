Kerala
പയ്യന്നൂരില് ബാല നടനായിരുന്ന ഹരിമുരളിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
പയ്യന്നൂര് അന്നൂരിലെ വീട്ടിലാണ് ഹരിമുരളിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
കണ്ണൂര്|പയ്യന്നൂരില് ബാല നടനായിരുന്ന ഹരിമുരളിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. പയ്യന്നൂര് അന്നൂരിലെ വീട്ടിലാണ് ഹരിമുരളിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. രസികന്, അണ്ണന് തമ്പി, മാടമ്പി തുടങ്ങി അമ്പതോളം സിനിമകളില് ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വി എഫ് എക്സ് ആര്ട്ടിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹരിമുരളി. മൃതദേഹം പയ്യന്നൂര് ബേബി മെമ്മോറിയല് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
