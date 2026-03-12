Connect with us

Kerala

പയ്യന്നൂരില്‍ ബാല നടനായിരുന്ന ഹരിമുരളിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

പയ്യന്നൂര്‍ അന്നൂരിലെ വീട്ടിലാണ് ഹരിമുരളിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

Mar 12, 2026 11:37 am |

Mar 12, 2026 11:37 am

കണ്ണൂര്‍|പയ്യന്നൂരില്‍ ബാല നടനായിരുന്ന ഹരിമുരളിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പയ്യന്നൂര്‍ അന്നൂരിലെ വീട്ടിലാണ് ഹരിമുരളിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. രസികന്‍, അണ്ണന്‍ തമ്പി, മാടമ്പി തുടങ്ങി അമ്പതോളം സിനിമകളില്‍ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വി എഫ് എക്‌സ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹരിമുരളി. മൃതദേഹം പയ്യന്നൂര്‍ ബേബി മെമ്മോറിയല്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

 

പയ്യന്നൂരില്‍ ബാല നടനായിരുന്ന ഹരിമുരളിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

