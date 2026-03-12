Kerala
തൃശൂര് ചിമ്മിനി ഉള്ക്കാട്ടില് കാട്ടാന ആക്രമണം; ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
എച്ചിപ്പാറ ആദിവാസി ഉന്നതിയിലെ മലയന് വീട്ടില് കുമാര് ആണ് മരിച്ചത്
തൃശൂര്| തൃശൂര് ചിമ്മിനി ഉള്ക്കാട്ടില് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. എച്ചിപ്പാറ ആദിവാസി ഉന്നതിയിലെ മലയന് വീട്ടില് കുമാര് (42) ആണ് മരിച്ചത്.
ഇന്നു രാവിലെ വിറകുതോട് ഭാഗത്തുവെച്ചാണ് കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്. ഫയര്ലൈന് ജോലി ചെയ്യുന്നിടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും രണ്ട് വാച്ചര്മാരും പരുക്കേല്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പാചകവാതക ക്ഷാമം രൂക്ഷം; തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ക്യാന്റീനിലെ മെനുവിൽ അരി ആഹാരം ഇല്ല
Gulf
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിനും ബഹ്റൈൻ ഇന്ധന ടാങ്കിനും നേരെ ആക്രമണം
Kerala
വാണിയമ്പലത്ത് നാലുവയസുകാരനെ വീട്ടിലെ കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്ജിനെതിരായ പ്രതിഷേധം; വധശ്രമക്കേസില് കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ജാമ്യം
National
റായ്പൂരില് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വീട്ടില് ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
തൃശൂര് ചിമ്മിനി ഉള്ക്കാട്ടില് കാട്ടാന ആക്രമണം; ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
Kerala