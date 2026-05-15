Kerala
പിണറായി വിജയനെ സന്ദര്ശിച്ച് വി ഡി സതീശന്
തിരുവനന്തപുരത്തെ പിണറായി വിജയന്റെ വാടക വീട്ടിലെത്തിയായിരുന്നു സന്ദര്ശനം
തിരുവനന്തപുരം| നിയുക്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ സന്ദര്ശിച്ച് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിലെത്തിയായിരുന്നു സന്ദര്ശനം. പിണറായി വിജയന് ചിരിച്ച് കൈ കൊടുത്താണ് വി ഡി സതീശനെ സ്വീകരിച്ചത്. പിണറായിക്കൊപ്പം ഭാര്യയും മകള് വീണയും കൊച്ചുമകനും വി ഡി സതീശനെ സ്വീകരിച്ചു. വി കെ പ്രശാന്തും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുവരും മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. പിണറായി വിജയന് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളില് മുതിര്ന്ന ഒരാളാണെന്ന് വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. പത്ത് വര്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയും 16 വര്ഷം പാര്ട്ടി സെക്രട്ടറിയുമായ പരിണിത പ്രജ്ഞനായ നേതാവാണ് പിണറായി. പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങള്. പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വരിയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നില്ക്കാന് പറ്റണം. അത് പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അക്കാര്യത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയനെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സതീശന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എന്നാല് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് പിന്നെ മറുപടി നല്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് പിണറായി വിജയന് പ്രതികരിച്ചത്. 2016ല് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോള് മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മന് ചാണ്ടിയെ പിണറായി വിജയന് സന്ദര്ശിച്ചിരുന്നു.
ഇന്നലെയാണ് കോണ്ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്ഡ് വി ഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായും സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സമിതി പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആദ്യമായാണ് വി ഡി സതീശന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പിണറായി വിജയന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമാകുന്നത്.
Content Highlights: The newly appointed Chief Minister VD Satheesan visited the designated Opposition Leader Pinarayi Vijayan at his temporary residence in Thiruvananthapuram. Following the courtesy meet, Satheesan stated that he has requested the senior leader’s support and cooperation for the development of Kerala. Pinarayi Vijayan, along with his family, warmly welcomed the new leader and received an official invitation to the upcoming swearing-in ceremony. This high-profile meeting follows the recent official announcements by the Congress high command and the CPIM state committee regarding the new leadership roles.