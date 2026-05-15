Kerala
എസ് എസ് എല് സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 99.07% വിജയശതമാനം
തിരുവനന്തപുരം| ഈ വര്ഷത്തെ എസ് എസ് എല് സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 99.07 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിജയ ശതമാനം. 3.30 മുതൽ ഫലം സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകും.
4,14,290 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 4,10,456 പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 30,516 പേര്ക്കാണ് ഫുള് എപ്ലസ് ലഭിച്ചത്. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഐ ടി മിഷന്റെ 9188619958 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലും ‘നമ്മുടെ കേരളം’ മൊബൈൽ ആപ്പിലും ഫലം ലഭിക്കും.
The Kerala SSLC exam results have been officially announced by the Director of Public Instruction. The state has recorded an impressive overall pass percentage of 99.07 percent this year. A total of 30,516 students achieved a full A plus grading across all subjects.