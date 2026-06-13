Kerala
മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടു; പാലക്കാട്ടെ വിനോദിനിക്കുള്ള ധനസഹായം കുടിശിക ഉള്പ്പെടെ ഉടന് വിതരണം ചെയ്യും
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് ലഭ്യമായ മറ്റ് ഫണ്ടുകള് ഉപയോഗിച്ച് കുടിശിക ഉടന് തീര്ക്കുമെന്നു വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു
പാലക്കാട്| പാലക്കാട് ജില്ല ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സ പിഴവ് കാരണം കൈമുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്ന വിനോദിനിക്കുള്ള ധനസഹായം മുടങ്ങിയ സംഭവത്തില് ഇടപെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. വിനോദിനിക്ക് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം നാലു മാസം മുടങ്ങിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഇടപെടല്.
വനിത ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ സ്പോണ്സര്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് വിനോദിക്ക് ധനസഹായം നല്കിയിരുന്നതെന്നാണ് വനിത ശിശു ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചത്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നല്കുന്ന പണം ഉള്പ്പെടെയാണ് പദ്ധതിക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. പുതിയ സാമ്പത്തിക വര്ഷമായതോടെ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് മുടങ്ങി.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് ലഭ്യമായ മറ്റ് ഫണ്ടുകള് ഉപയോഗിച്ച് വിനോദിനിയുടെ കുടിശിക ഉടന് തീര്ക്കുമെന്നും വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ അറിയിച്ചു. ധനസഹായം മുടങ്ങിയ കാര്യം അന്വേഷിക്കാന് വനിത ശിശു ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയോടും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്ദേശിച്ചു.
Content Highlights:
Kerala CM V D Satheesan intervened after government financial aid for Vinodini was delayed for four months. Vinodini had to undergo hand amputation due to medical negligence at Palakkad district hospital. The WCD department director promised to clear the pending dues using alternative funds soon.