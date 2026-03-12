Business
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിനിടെയും സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ്; പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞു
22 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,870 രൂപയായി
കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ്. പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,19,000ല് താഴെ എത്തി. 1,18, 960 രൂപയാണ് ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില. 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,870 രൂപയായി. ഇന്നലെ രാവിലെ പവന് 680 രൂപ വര്ധിച്ച സ്വര്ണവില വൈകീട്ടോടെ 440 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.
ജനുവരിയില് ഒരു പവന് സര്വകാല റെക്കോര്ഡായ 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു വില.
സാധാരണയായി യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങള് ഉണ്ടാകുമ്പോള് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ് പതിവ്. ഈ മാസം ഒന്നിന് 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്ണവില. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പയ്യന്നൂരില് ബാല നടനായിരുന്ന ഹരിമുരളിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
International
ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുമതി നൽകി ഇറാൻ
Kerala
കൊണ്ടോട്ടി മൊറയൂരില് ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; മൂന്ന് മരണം
Ongoing News
അമ്പലപ്പുഴയില് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കും: ജി സുധാകരന്
International
ഇറാൻ-അമേരിക്ക സംഘർഷം: വെടിനിർത്തലിന് മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച് ഇറാൻ
Kerala
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് തിരിച്ചടി; എസ് എന് ഡി പി ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ആയോഗ്യനാക്കി
Business