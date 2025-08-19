Kerala
മദ്യപിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ്: വൈദികനെതിരെ കേസ്
മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ പി ആർ ഒ ഫാ.നോബിൾ പാറക്കലിനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്
വയനാട് | മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച വൈദികനെതിരെ തിരുനെല്ലി പോലീസ് കേസെടുത്തു. മാനന്തവാടി രൂപത പി ആർ ഒ ഫാ.നോബിൾ പാറക്കലിനെതിരെയാണ് കേസ്. കാസയെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിദ്വേഷ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നയാളാണ് നോബിൾ പാറക്കൽ.
കഴിഞ്ഞ മാസം 11നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. മദ്യ ലഹരിയിൽ അശ്രദ്ധമായും മനുഷ്യ ജീവന് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിനുമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് നിഷേധിച്ച് ഫാദർ രംഗത്തെത്തി. ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിലാണ് തനിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇല്ലെന്ന് ഇയാളുടെ വിശദീകരണം. പരസ്യവിശദീകരണം നൽകുന്നതിന് സാങ്കേതികമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്നും പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ശബരിമല വിമാനത്താവള പദ്ധതി: അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആന്റോ ആന്റണി എം പി
International
ബന്ദികളെ തിരികെക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏക മാര്ഗം ഹമാസിനെ നശിപ്പിക്കലെന്ന് ട്രംപ്
Ongoing News
ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20: സൂര്യകുമാര് യാദവ് ക്യാപ്റ്റന്, ശുഭ്മാന് ഗില് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; സഞ്ജുവും ടീമില്
Kerala
ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയില് മധ്യവയസ്കയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം: കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
National
യു പിയിൽ 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് നേരെ ലൈംഗികാക്രമണം: പ്രതി 15കാരൻ പിടിയിൽ
Kerala
കുട്ടികള്ക്കെതിരായ അതിക്രമം: കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
Kerala