Connect with us

National

പൊതു സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കാത്ത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ഈടാക്കരുത്: സുപ്രീം കോടതി

വാഹനം പൊതു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ആ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നികുതി നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്നും വിധിയില്‍ പറയുന്നു.

Published

Sep 01, 2025 10:01 am |

Last Updated

Sep 01, 2025 10:01 am

ന്യൂഡല്‍ഹി |  വാഹന നികുതി സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാന വിധിയുമായി സുപ്രീം കോടതി. പൊതുസ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ചുമത്തരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. റോഡ്, ഹൈവേ തുടങ്ങിയ പൊതു സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പണം നല്‍കുകയെന്നാണ് മോട്ടോര്‍ വാഹന നികുതി ചുമത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് മനോജ് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി.

മോട്ടോര്‍വാഹന നികുതി നഷ്ടപരിഹാരസ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും അതിന് ഉപയോഗവുമായി നേരിട്ടുബന്ധമുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. പൊതു അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളായ റോഡുകളും ഹൈവേകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുനല്‍കുന്ന തുക എന്നനിലയ്ക്കാണ് ഈ നികുതി ചുമത്തുന്നതെന്നും ബഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വാഹനം പൊതു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ആ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നികുതി നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്നും വിധിയില്‍ പറയുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ ഇസ്പത് നിഗം ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളപ്പില്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് ആന്ധ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നികുതി ചുമത്തിയതു ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹരജി ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരായ അപ്പീലാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയത്. വാഹനം സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിസരത്തു മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ഇതു പൊതുസ്ഥലമല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

നിറത്തിന്റെ പേരില്‍ ഭാര്യയെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു; എ ഗ്രൂപ്പ്

National

പൊതു സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കാത്ത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ഈടാക്കരുത്: സുപ്രീം കോടതി

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ ലോറി കുടുങ്ങി; എട്ടാം വളവില്‍ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

Kerala

വിമാനത്തിനുള്ളില്‍വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസ്; കുറ്റപത്രത്തിന് അനുമതി നല്‍കാതെ കേന്ദ്രം

National

ബിഹാറിലെ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക; ഹരജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

International

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഭൂചലനത്തില്‍ ഒമ്പത് മരണം; 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്