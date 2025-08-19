Connect with us

Kerala

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തരുത്; തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ വകുപ്പ് മേധാവിമാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

ചട്ടലംഘനം ഉണ്ടായാല്‍ കര്‍ശന നടപടി

Published

Aug 19, 2025 8:46 am |

Last Updated

Aug 19, 2025 8:46 am

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ വകുപ്പ് മേധാവിമാര്‍ക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍. സര്‍വീസ് ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിക്കരുതെന്നും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിയോ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തരുതെന്നുമാണ് നിര്‍ദേശം. ചട്ടലംഘനം ഉണ്ടായാല്‍ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന വകുപ്പ് മേധാവിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ നിര്‍ദേശം.

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തുറന്നുപറച്ചില്‍ നടത്തിയ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് നെഫ്രോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടര്‍ മോഹന്‍ ദാസിന് കഴിഞ്ഞദിവസം മെമ്മോ നല്‍കിയിരുന്നു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് മെമ്മോയിലുള്ളത്. മെമ്മോയ്ക്ക് പിന്നാലെ വകുപ്പ് മേധാവി മോഹന്‍ ദാസ് ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇനി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രതികരണം നടത്തില്ലെന്ന് ഡോ. മോഹന്‍ ദാസ് മെമ്മോയ്ക്ക് മറുപടി നല്‍കി.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വിയ്യൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ സഹതടവുകാര്‍ തമ്മില്‍ തല്ല്; ആലുവയില്‍ അഞ്ചുവയസുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അസഫാക്ക് ആലത്തിന് തലയ്ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

കാസര്‍ഗോഡ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ കര്‍ണപടം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച സംഭവം; ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Kerala

ബലാത്സംഗക്കേസ്; റാപ്പര്‍ വേടന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

Kerala

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തരുത്; തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ വകുപ്പ് മേധാവിമാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരും; മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്

Kerala

ഗോവിന്ദച്ചാമി ജയില്‍ ചാടിയ സംഭവം; പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് കണ്ണൂരിലെത്തും

From the print

ഹജ്ജ് 2026; രേഖകള്‍ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി