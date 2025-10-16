Connect with us

Kerala

പാലക്കാട്ടെ ഒന്‍പതാം ക്ലാസുകാരന്റെ മരണം; ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍ക്കും പ്രധാനാധ്യാപികക്കും സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

അധ്യാപികക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണവുമായി അര്‍ജുന്റെ കുടുംബവും സഹപാഠികളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു

Published

Oct 16, 2025 1:27 pm |

Last Updated

Oct 16, 2025 1:27 pm

പാലക്കാട്| പാലക്കാട് കണ്ണാടി ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി അര്‍ജുന്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ നടപടിയുമായി മാനേജ്‌മെന്റ്. ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍ ആശയെയും പ്രധാനാധ്യാപിക ലിസ്സിയെയും സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. അധ്യാപികക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണവുമായി അര്‍ജുന്റെ കുടുംബവും സഹപാഠികളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുട്ടികള്‍ തമ്മില്‍ മെസേജ് അയച്ചതിന് അധ്യാപിക അര്‍ജുനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പരാതി. അധ്യാപിക അര്‍ജുനെ നിരന്തരം മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. സൈബര്‍ സെല്ലില്‍ പരാതി നല്‍കുമെന്നും ജയിലിലിടുമെന്നും അധ്യാപിക അര്‍ജുനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കുഴല്‍മന്ദം പോലീസിലാണ് കുടുംബം പരാതി നല്‍കിയത്. അതേസമയം സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. അധ്യാപിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി അര്‍ജുന്റെ സഹപാഠിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍ ആശ ക്ലാസില്‍ വെച്ച് സൈബര്‍ സെല്ലിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. ജയില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും പിഴ നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്നും അര്‍ജുനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം അര്‍ജുന്‍ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. മരിക്കുമെന്ന് തന്നോട് അര്‍ജുന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്‌കൂള്‍ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍ തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും സഹപാഠി പറഞ്ഞു.

താന്‍ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അമ്മാവന്‍ തല്ലിയത് കൊണ്ടാണ് അര്‍ജുന്‍ മരിച്ചതെന്നും മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് ആശ ടീച്ചര്‍ പറഞ്ഞുവെന്നും സഹപാഠി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അര്‍ജുന്റെ മരണത്തില്‍ സ്‌കൂളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

നിമിഷ പ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്തു; ചർച്ചകൾക്ക് പുതിയ മധ്യസ്ഥൻ: കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ

International

വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കെ ഗസ്സയിൽ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം; മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; റഫ ക്രോസിംഗ് തുറക്കുന്നത് വൈകുന്നു

Kerala

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റി കസ്റ്റഡിയിൽ; ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നു

National

രാജ്യത്ത് കാട്ടാനകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്; ഡിഎൻഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സർവേ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

Kerala

പാലക്കാട്ടെ ഒന്‍പതാം ക്ലാസുകാരന്റെ മരണം; ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍ക്കും പ്രധാനാധ്യാപികക്കും സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

പോത്തുണ്ടി സജിത കൊലക്കേസ്; പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി മറ്റന്നാള്‍

Business

ബോചെ ഇന്‍ഷൂറന്‍സിലൂടെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ്