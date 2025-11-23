Connect with us

Pathanamthitta

സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ബി ജെ പിയില്‍

വടശ്ശേരിക്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് പള്ളി അംഗം ആയ ഇദ്ദേഹം 11 വര്‍ഷം സിപിഎം മെമ്പറാണ്.

Nov 23, 2025 10:57 pm |

Nov 23, 2025 10:57 pm

പത്തനംതിട്ട  | സിപിഎം റാന്നി വടശ്ശേരിക്കര അരീക്കാവ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടോം ഫിലിപ്പ് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ നിന്നും പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു.

ബിഡിജെഎസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു

 

