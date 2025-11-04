തിരുവല്ലയില്‍ 19കാരിയെ കുത്തിവീഴ്ത്തി, പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പ്രതി അജിന്‍ റെജി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി

Kerala
തിരുവല്ലയില് 19കാരിയെ കുത്തിവീഴ്ത്തി, പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പ്രതി അജിന് റെജി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി
കേസില് അഡീഷണല് ജില്ലാ കോടതി 1 നവംബര് 6ന് ശിക്ഷ വിധിക്കും.
കോട്ടയം|തിരുവല്ലയില് 19കാരിയെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ച ശേഷം പെട്രോള് ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് പ്രതി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി. പത്തനംതിട്ട അയിരൂര് സ്വദേശിനി കവിത കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലാണ് പ്രതി അജിന് റെജി മാത്യു കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. കേസില് അഡീഷണല് ജില്ലാ കോടതി-1 നവംബര് 6ന് ശിക്ഷ വിധിക്കും.
സഹപാഠിയായിരുന്ന പെണ്കുട്ടി പ്രണയബന്ധത്തില് നിന്നും പിന്മാറിയതിനെ തുടര്ന്ന് പ്രതി അവരെ വഴിയില് തടഞ്ഞുനിര്ത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. 2019 മാര്ച്ച് 12നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവമുണ്ടായത്.
