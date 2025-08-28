Connect with us

Kannur

കണ്ണൂരിലെ അലവിലില്‍ ദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

അലവില്‍ സ്വദേശികളായ പ്രേമരാജന്‍ (75), ഭാര്യ എ കെ ശ്രീലേഖ (69) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കിടന്നിരുന്നത്.

Published

Aug 28, 2025 9:15 pm |

Last Updated

Aug 28, 2025 9:48 pm

കണ്ണൂര്‍ | അലവിലില്‍ ദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. അലവില്‍ സ്വദേശികളായ പ്രേമരാജന്‍ (75), ഭാര്യ എ കെ ശ്രീലേഖ (69) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

കിടപ്പുമുറിയില്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങള്‍ കിടന്നിരുന്നത്. പ്രേമരാജനും ശ്രീലേഖയും മാത്രമാണ് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്.

ഇവരുടെ മക്കള്‍ വിദേശത്താണ്. ഡ്രൈവറാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളാണ് ശ്രീലേഖ.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ജപ്പാൻ, ചൈന സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യാത്ര തിരിച്ചു

Ongoing News

എ ഐ എഫ് എഫ് ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി: വിധി തിങ്കളാഴ്ചയിലേക്കു മാറ്റി സുപ്രീം കോടതി

Kerala

മൂഴിയാര്‍ ഡാമില്‍ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നു; ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നേക്കും

International

കാനഡയില്‍ ദിനേശ് പട്‌നായിക്കിനെ ഹൈക്കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ച് ഇന്ത്യ

Kannur

കണ്ണൂരിലെ അലവിലില്‍ ദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

സുഹൃത്തുക്കള്‍ യുവാവിനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്‍; മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനായില്ല

National

ബി ജെ പിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം; തര്‍ക്കമില്ല: ആര്‍ എസ് എസ് തലന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവത്