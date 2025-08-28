Kannur
കണ്ണൂരിലെ അലവിലില് ദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
അലവില് സ്വദേശികളായ പ്രേമരാജന് (75), ഭാര്യ എ കെ ശ്രീലേഖ (69) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങള് കിടന്നിരുന്നത്.
കണ്ണൂര് | അലവിലില് ദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. അലവില് സ്വദേശികളായ പ്രേമരാജന് (75), ഭാര്യ എ കെ ശ്രീലേഖ (69) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
കിടപ്പുമുറിയില് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങള് കിടന്നിരുന്നത്. പ്രേമരാജനും ശ്രീലേഖയും മാത്രമാണ് വീട്ടില് താമസിച്ചിരുന്നത്.
ഇവരുടെ മക്കള് വിദേശത്താണ്. ഡ്രൈവറാണ് മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്തിയത്. മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളാണ് ശ്രീലേഖ.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ജപ്പാൻ, ചൈന സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യാത്ര തിരിച്ചു
Ongoing News
എ ഐ എഫ് എഫ് ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി: വിധി തിങ്കളാഴ്ചയിലേക്കു മാറ്റി സുപ്രീം കോടതി
Kerala
മൂഴിയാര് ഡാമില് ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നു; ഷട്ടറുകള് തുറന്നേക്കും
International
കാനഡയില് ദിനേശ് പട്നായിക്കിനെ ഹൈക്കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ച് ഇന്ത്യ
Kannur
കണ്ണൂരിലെ അലവിലില് ദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
സുഹൃത്തുക്കള് യുവാവിനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്; മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങള് കണ്ടെത്താനായില്ല
National