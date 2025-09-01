Connect with us

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ വിവാദം: ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ തള്ളി സി പി ഐ

ശ്രീനാദേവി ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗമല്ല. അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല.

Published

Sep 01, 2025 11:05 pm |

Last Updated

Sep 01, 2025 11:05 pm

പത്തനംതിട്ട | രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ വിവാദത്തില്‍ ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമമെന്ന് ആരോപിച്ച പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ തള്ളി സി പി ഐ. ശ്രീനാദേവി ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗമല്ല. അവര്‍ സി പി ഐയുടെ പേരില്‍ ജയിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമാണെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലംഗവും അടൂര്‍ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയുമായ മുണ്ടപ്പള്ളി തോമസ് പറഞ്ഞു.

ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെയാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ വിഷയത്തില്‍ എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ രംഗത്തെത്തിയത്. തന്നെ ഇരയാക്കാന്‍ ഒരു ചാനല്‍ ശ്രമിച്ചെന്നും ഇവര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ തെറ്റുകാരനാണെങ്കില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. എന്നാല്‍, ഈ വിഷയത്തില്‍ സാങ്കല്‍പ്പിക ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇരകളെ മാത്രമല്ല, ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തണമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ ശ്രീനാദേവി പറഞ്ഞിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

2027 സെൻസസിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്യും

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ വിവാദം: ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ തള്ളി സി പി ഐ

International

ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാരം 'ഏകപക്ഷീയ ദുരന്ത'മെന്ന് ട്രംപ്

Business

ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഉന്നത പ്രതിനിധി സംഘം ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ആസ്ഥാനവും ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളും സന്ദര്‍ശിച്ചു

Kerala

ഒളിവില്‍ പോയ കാപ്പ കേസ് പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ കനത്ത മഴ; ശ്രീനഗര്‍-ഡല്‍ഹി വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി പന്തളം കൊട്ടാരം