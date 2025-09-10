Connect with us

Uae

ഖുര്‍ആന്‍ കാലിഗ്രഫി വിശ്വാസ വഞ്ചനയിലൂടെ വിറ്റഴിച്ചെന്ന് പരാതി

ഇത് സംബന്ധമായി പാലക്കാട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

Published

Sep 10, 2025 10:31 am |

Last Updated

Sep 10, 2025 10:32 am

ദുബൈ |  കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ഖുര്‍ആന്‍ പകര്‍പ്പ് വിശ്വാസവഞ്ചനയിലൂടെ വിറ്റഴിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ കലാകാരന്‍ മുഹമ്മദ് ദിലീഫ് രംഗത്തെത്തി. മൂന്ന് വര്‍ഷം താന്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പ്രതിയാണ് പാലക്കാട് ആലത്തൂര്‍ സ്വദേശി കൈവശപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒരു മലയാളി വ്യവസായിക്ക് 24 ലക്ഷം രൂപക്ക് വിറ്റതെന്ന് ദിലീഫ് പറഞ്ഞു. ഇത് സംബന്ധമായി പാലക്കാട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഖുര്‍ആന്‍ കാലിഗ്രഫി, ഷാര്‍ജ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ബുക്ക് ഫെയറില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സൃഷ്ടി ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് പാലക്കാട് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ സുഹൃത്തും സഹായിയുമാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഇയാള്‍ തന്നെ സമീപിച്ചതെന്ന് ദിലീഫ് പറഞ്ഞു.
വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ച് കലാസൃഷ്ടി ഏല്‍പ്പിച്ചുവെങ്കിലും പണം ലഭിച്ചില്ല. ഇതിലൂടെ തനിക്ക് വലിയ മാനസികാഘാതവും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവുമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും കാലിഗ്രഫി തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നുമാണ് ദിലീഫ് പരാതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

ഓണം കഴിഞ്ഞും തുടരുന്ന നിക്ഷാന്‍ 'ഓഫര്‍ മൂഡ്!'

National

ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് ചോര്‍ച്ച; പരിശോധന വേണമെന്ന് മനീഷ് തിവാരി

Kerala

പാലിയേക്കരയിലെ ടോള്‍ പിരിവിനുള്ള സ്റ്റേ തുടരും; റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നടപടിയെടുത്ത ശേഷം മാത്രം അനുമതിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Kerala

ഡോ. കെ എസ് അനില്‍കുമാറിന്റെ ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി; സസ്‌പെന്‍ഷനില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സിന്‍ഡിക്കേറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി

Kannur

ബില്ലടക്കാൻ പണമില്ലാതെ യുവാവ്; സഹായഹസ്തവുമായി സാന്ത്വനം പ്രവർത്തകർ

Uae

ഖുര്‍ആന്‍ കാലിഗ്രഫി വിശ്വാസ വഞ്ചനയിലൂടെ വിറ്റഴിച്ചെന്ന് പരാതി

Uae

ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് യു എ ഇ; ഖത്വറിന് പിന്തുണ