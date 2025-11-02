Connect with us

സി എം എസ്- 03 വിക്ഷേപണം ഇന്ന്

4,400 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഇത് ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കു വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭാരംകൂടിയ വാര്‍ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ്.

Nov 02, 2025 5:00 am

Nov 02, 2025 12:32 am

ബെംഗളൂരു | വാര്‍ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സി എം എസ്-03 വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള കൗണ്ട്ഡൗൺ തുടങ്ങി. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് 5.26നാണ് വിക്ഷേപണം.

4,400 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഇത് ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കു വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭാരംകൂടിയ വാര്‍ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ്. ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കരുത്തുറ്റ വിക്ഷേപണവാഹനമായ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിള്‍ മാര്‍ക്ക് 3ആണ് (എൽ വി എം 3) സി എം എസ്- 03യെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുക.

