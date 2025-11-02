From the print
സി എം എസ്- 03 വിക്ഷേപണം ഇന്ന്
4,400 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഇത് ഇന്ത്യയില്നിന്ന് ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കു വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭാരംകൂടിയ വാര്ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ്.
ബെംഗളൂരു | വാര്ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സി എം എസ്-03 വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള കൗണ്ട്ഡൗൺ തുടങ്ങി. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് 5.26നാണ് വിക്ഷേപണം.
4,400 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഇത് ഇന്ത്യയില്നിന്ന് ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കു വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭാരംകൂടിയ വാര്ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ്. ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കരുത്തുറ്റ വിക്ഷേപണവാഹനമായ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിള് മാര്ക്ക് 3ആണ് (എൽ വി എം 3) സി എം എസ്- 03യെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുക.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഓഫീസിലെ ലൈറ്റ് അണക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി തര്ക്കം; യുവാവ് സഹപ്രവര്ത്തകനെ ഡംബല് കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി
Ongoing News
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശം; പിഎംഎ സലാം മാപ്പ് പറയണമെന്ന് സിപിഎം
Kerala
സിപിഎം ലോക്കല് കമ്മറ്റി അംഗത്തെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; കോണ്ഗ്രസ് നേതാവിന് ജീവപര്യന്തവും കഠിന തടവും
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണ കവര്ച്ചാ കേസ്; ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് സുധീഷ് കുമാര് റിമാന്ഡില്
Kerala
വ്യക്തികളുടെ കോള് റെക്കോഡും ലൈവ് ലൊക്കേഷനുമടക്കം ചോര്ത്തി;പത്തനംതിട്ടയില് 23കാരനായ ഹാക്കര് അറസ്റ്റില്
Kerala
നിര്ഭയ ഹോമിലെ അതിജീവിതയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതി പിടിയില്
Kerala