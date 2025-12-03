Connect with us

Kerala

ക്രിസ്മസും പുതുവത്സരവും; ഇത്തവണ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ നേരത്തെ, വിതരണം വര്‍ധിപ്പിച്ച 2000 രൂപ വീതം

ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഈ മാസം 15 മുതല്‍ നല്‍കാന്‍ ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.

Dec 03, 2025 4:54 pm |

Dec 03, 2025 4:54 pm

തിരുവനന്തപുരം |  ക്രിസ്മസ്, പുതു വത്സരം പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാന്തത് ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം നേരത്തെ തുടങ്ങും. ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഈ മാസം 15 മുതല്‍ നല്‍കാന്‍ ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. വര്‍ധിപ്പിച്ച തുകയായ 2000 രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുക. ഇതിനായി 1045 കോടി രൂപ ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ അനുവദിച്ചു. 62 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്കാണ് പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

26.62 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ബേങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് സഹകരണ ബേങ്കുകള്‍ വഴി വീട്ടിലെത്തിച്ചുമാണ് പെന്‍ഷന്‍ കൈമാറുക. 8.46 ലക്ഷം പേര്‍ക്കുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതവും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍കൂര്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കാന്‍ നേരത്തെ 900 കോടിയോളം രൂപയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. മാസം 400 രൂപകൂടി വര്‍ധിച്ചതിനാല്‍ 1050 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നു. ഒമ്പതര വര്‍ഷത്തെ എല്‍ഡിഎഫ് ഭരണത്തില്‍ 80, 671 കോടി രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പെന്‍ഷനുവേണ്ടി അനുവദിച്ചത്.

