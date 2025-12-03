Kerala
ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന് ബൗണ്സര്മാര് വേണ്ട; കര്ശന നിര്ദ്ദേശവുമായി ഹൈക്കോടതി
ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കരുതെന്നും കോടതി
കൊച്ചി | ക്ഷേത്രത്തില് എത്തുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ബൗണ്സര്മാര് വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി. തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂര്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന് ബൗണ്സര്മാരെ നിയോഗിച്ച സംഭവത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കരുതെന്നും കോടതി കര്ശന നിര്ദേശം നല്കി. തെറ്റുപറ്റിയെന്നും ഇനി ആവര്ത്തിക്കില്ലെന്നും കൊച്ചിന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ വൃശ്ചികോത്സവത്തിലാണ് പൂര്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ബൗണ്സര്മാരെ നിയോഗിച്ചത്. ബൗണ്സര്മാര് എന്നെഴുതിയ ടി-ഷര്ട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകള് ഭക്തരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയില് ഹരജി ഫയല് ചെയ്യുകയായിരുന്നു
