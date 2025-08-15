Kerala
രാജ്ഭവനിലെ അറ്റ് ഹോം പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും
പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പങ്കെടുത്തില്ല.
തിരുവനന്തപുരം | സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില് രാജ്ഭവനില് സംഘടിപ്പിച്ച ‘അറ്റ് ഹോം’ പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും. സര്വകലാശാലാ വിഷയങ്ങളില് ഗവര്ണര്-സര്ക്കാര് പോര് തുടരുന്നതിനിടെയാണിത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തില്ല.
രാജ്ഭവനിലെ വിരുന്ന് സല്ക്കാരത്തിന് 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക ഫണ്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അനുവദിച്ചിരുന്നു. പൗരപ്രമുഖര്ക്കും വിശിഷ്ടാതിഥികള്ക്കുമായാണ് ഗവര്ണറുടെ വിരുന്ന് സല്ക്കാരം നടത്തുന്നത്.
രാജ്ഭവനിലെ പരിപാടികളില് കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രം, സര്വകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്, ആഗസ്റ്റ് 14 വിഭജന ഭീതി ദിനമായി ആചരിക്കണമെന്ന നിര്ദേശം തുടങ്ങിയവയെ ചൊല്ലി ഗവര്ണറും സര്ക്കാറും തമ്മില് കടുത്ത അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
നാഗാലന്ഡ് ഗവര്ണര് എല് ഗണേശന് അന്തരിച്ചു
Kerala
രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന് ഒന്നിക്കണം: ഇന്ത്യന് ഗ്രാന്ഡ് മുഫ്തി
Kerala
രാജ്ഭവനിലെ അറ്റ് ഹോം പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും
Kerala
വയോധികയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്
Kerala
കേരളത്തെ അപമാനിച്ച അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും ബി ജെ പിയും മാപ്പുപറയണം: കെ സി വേണുഗോപാല് എം പി
National
ബെംഗളൂരുവിൽ ഗ്യാസ് സിലിൻഡർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പത്ത് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു; 12 പേർക്ക് പരുക്ക്, മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം
National