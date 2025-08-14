Connect with us

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു

പോലീസ് മെഡൽ 285 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എക്സൈസ് മെഡൽ 26 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും

Published

Aug 14, 2025 7:06 pm

Last Updated

Aug 14, 2025 7:06 pm

തിരുവനന്തപുരം | സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 285 ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇത്തവണ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്. വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എക്സൈസ് മെഡലിന് 26 ഉദ്യോഗസ്ഥരും അർഹരായി.

