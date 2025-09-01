National
2027 സെൻസസിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്യും
ന്യൂഡൽഹി | 2027-ലെ സെൻസസിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും – പാർപ്പിടങ്ങളും അല്ലാത്തവയും – ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസാണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സെൻസസിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായ ഹൗസ്ലിസ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻസിനിടെ (HLO) ഡിജിറ്റൽ ലേഔട്ട് മാപ്പിങ് (DLM) വഴി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമായ അക്ഷാംശ-രേഖാംശ കോർഡിനേറ്റുകൾ നൽകുന്നതാണ് ജിയോ-ടാഗിങ്.
ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളെയും ഇത്തരത്തിൽ ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്യുന്നത്. മുൻ സെൻസസുകളിൽ കൈകൊണ്ട് വരച്ച രേഖാചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, പുതിയ രീതിയിൽ ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലേഔട്ട് മാപ്പുകൾ സ്വയം രൂപപ്പെടും.
വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളിലെ ആസ്തികൾ നിലവിൽ ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾ ഇങ്ങനെ ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
കെട്ടിടങ്ങളെ പാർപ്പിടം, അല്ലാത്തവ, ഭാഗികമായി പാർപ്പിടം, പ്രധാന സ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കും. ഈ വിവരങ്ങൾ ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ജോലിഭാരം കൃത്യമായി കണക്കാക്കാനും സെൻസസ് നടപടികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഹൗസ്ലിസ്റ്റിങ് ബ്ലോക്കുകളുടെ അതിരുകളും ജിയോ-റഫറൻസ് ഫോർമാറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതിനായി പ്രത്യേക വെബ് മാപ്പിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കും. 2027-ലെ സെൻസസിൽ 33 കോടിയിലധികം വീടുകൾ ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2011-ലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 330.84 ദശലക്ഷം വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു.
സെൻസസ് 2027-ന്റെ ഹൗസ്ലിസ്റ്റിങ് പ്രവർത്തനം 2026 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ നടക്കും. പോപ്പുലേഷൻ എൻയൂമറേഷൻ 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിക്കും. ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കും. ഈ സെൻസസ് പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലായിരിക്കും. ഇതിനായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും. സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഒരു വെബ്സൈറ്റും വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.