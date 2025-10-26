Kerala
കൂട്ടുകാരനൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുകിപ്പോയ 18 കാരന്റെ മൃതദേഹം എട്ടാംനാള് കണ്ടെത്തി
പാലക്കാട് മാത്തൂര് കുന്നംപറമ്പ് തണ്ണിക്കോട് സവിതയുടെ മകന് സുഗുണേശ്വരന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്
പാലക്കാട് | ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട 18 കാരന്റെ മൃതദേഹം എട്ട് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് മാത്തൂര് കുന്നംപറമ്പ് തണ്ണിക്കോട് സവിതയുടെ മകന് സുഗുണേശ്വരന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
18 വയസായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 19 നാണ് സുഹൃത്തിനൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിനിടെ പാലക്കാട് കോട്ടായി മുട്ടിക്കടവ് ഭാരതപ്പുഴയില് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ടത്. എട്ട് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
