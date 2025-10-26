Connect with us

Kerala

കൂട്ടുകാരനൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുകിപ്പോയ 18 കാരന്റെ മൃതദേഹം എട്ടാംനാള്‍ കണ്ടെത്തി

പാലക്കാട് മാത്തൂര്‍ കുന്നംപറമ്പ് തണ്ണിക്കോട് സവിതയുടെ മകന്‍ സുഗുണേശ്വരന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്

Published

Oct 26, 2025 3:26 pm |

Last Updated

Oct 26, 2025 3:26 pm

പാലക്കാട് | ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട 18 കാരന്റെ മൃതദേഹം എട്ട് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് മാത്തൂര്‍ കുന്നംപറമ്പ് തണ്ണിക്കോട് സവിതയുടെ മകന്‍ സുഗുണേശ്വരന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

18 വയസായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 19 നാണ് സുഹൃത്തിനൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിനിടെ പാലക്കാട് കോട്ടായി മുട്ടിക്കടവ് ഭാരതപ്പുഴയില്‍  ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടത്. എട്ട് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോടികളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി മറിച്ചുവിറ്റെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ പരാതി

Kerala

മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഇതര സംസ്ഥാനക്കാര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കൂട്ടുകാരനൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുകിപ്പോയ 18 കാരന്റെ മൃതദേഹം എട്ടാംനാള്‍ കണ്ടെത്തി

National

പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ ചേര്‍ന്നതുകൊണ്ട് കേരളം എന്‍ ഇ പി സിലബസ് അതുപോലെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല; കേന്ദ്ര സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി

Uae

നൂതന ഭക്ഷണം: അബൂദബിയില്‍ പുതിയ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട്

Uae

യു എ ഇയില്‍ തൊഴില്‍ കരാര്‍ റെസിഡന്‍സി പെര്‍മിറ്റ് തീയതികള്‍ ഏകീകരിച്ചേക്കും

Uae

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ പദ്ധതിക്ക് അബൂദബിയില്‍ തറക്കല്ലിട്ടു