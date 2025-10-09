Connect with us

ഇസ്‌റാഈലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു;അവശ്യ വസ്തുക്കളുമായി 153 ട്രക്കുകള്‍ ഗസ്സയിലേക്ക്

വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ട്രക്കുകള്‍ ഗസ്സയിലെത്തും

Published

Oct 09, 2025 8:14 pm

Last Updated

Oct 09, 2025 8:18 pm

കൈറോ |  ഇസ്‌റാഈലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ അവശ്യ വസ്തുക്കളുമായി റഫ അതിര്‍ത്തി കടന്ന് 153 ട്രക്കുകള്‍ ഗസ്സയിലേക്ക് നീങ്ങിയതായി ഈജിപ്ഷ്യന്‍ റെഡ് ക്രസന്റ് അറിയിച്ചു.

ഗസ്സ മുനമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി കെറം ഷാലോം ക്രോസിംഗിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ 153 സഹായ ട്രക്കുകള്‍ റഫ ക്രോസിംഗിലെ ബൈപാസ് റോഡിലൂടെയാണ് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യന്‍ സഹായ സംഘടനയുടെ വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു

ട്രക്കുകളില്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്‍ നിന്നുള്ള 80 ഉം ഖത്വറില്‍ നിന്നുള്ള 21 ഉം ഈജിപ്ഷ്യന്‍ റെഡ് ക്രസന്റില്‍ നിന്നുള്ള 17 ഉം ട്രക്കുകളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഗസ്സയിലെത്തുക. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ട്രക്കുകള്‍ ഗസ്സയിലെത്തും

അതേ സമയം ഗസ്സ സമാധാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഇസ്‌റാഈലും ഹമാസും ഒപ്പുവെച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ ലോക നേതാക്കള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്തു, ഗസ്സയിലെ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനും ശാശ്വതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരത്തിലേക്കുള്ള വാതില്‍ തുറക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

അറബ്-മുസ്ലീം ലോകത്തിനും, ഇസ്‌റാഈലിനും അയല്‍ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കും അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകള്‍ക്കും ഇത് ഒരു മഹത്തായ ദിവസമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഈജിപ്തിലെ ഷാം എല്‍-ഷെയ്ക്കിലാണ് സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വേദിയായത് ,ഈജിപ്തിന്റെ ജനറല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സര്‍വീസ് മേധാവി ഹസ്സന്‍ റഷാദ് ഈജിപ്ഷ്യന്‍ സംഘത്തെ നയിച്ചത്. ഖത്തര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുള്‍റഹ്മാന്‍ ബിന്‍ ജാസിം അല്‍ താനി, തുര്‍ക്കിയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം തലവന്‍ ഇബ്രാഹിം കാലിന്‍, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ മരുമകന്‍ ജരേദ് കഷ്നര്‍, യുഎസ് പശ്ചിമേഷ്യന്‍ ദൂതന്‍ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫ്, ,ഇസ്‌റാഈല്‍, തുര്‍ക്കി, ഹമാസ് പ്രതിനിധികളുമാണ് ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തത്

ഗസ്സയില്‍ എത്തിയ കരാറിനെയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും സമഗ്രവും നീതിയുക്തവുമായ സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതിനെ സഊദി അറേബ്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്വാഗതം ചെയ്തു.

കരാര്‍ കൈവരിക്കുന്നതില്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ ഫലപ്രദമായ പങ്കിനെയും ഖത്തര്‍, ഈജിപ്ത്, തുര്‍ക്കി എന്നിവയുടെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെയും സഊദി പ്രശംസിച്ചു.ഗാസയിലെ പലസ്തീന്‍ ജനതയുടെ മാനുഷിക ദുരിതങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും, ഇസ്രായേലിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ പിന്‍വാങ്ങല്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തര നടപടികളിലേക്ക് ഈ നടപടി നയിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

 

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കല്‍, ബന്ദികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യല്‍, ഗാസയില്‍ നിന്ന് ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കല്‍, മുനമ്പ് നേരിടുന്ന ക്ഷാമം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മാനുഷിക സഹായം ഉടനടി അനുവദിക്കല്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറിനെയും അതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെയും ജോര്‍ദാന്‍ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ഈജിപ്തിലെ ചെങ്കടല്‍ റിസോര്‍ട്ടായ ഷാം എല്‍-ഷെയ്ക്കില്‍ ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മില്‍ നടന്ന പരോക്ഷ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ഈജിപ്തിന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഈ കരാറിനെ ‘ഗാസയിലെ യുദ്ധത്തിലെ ഒരു ‘നിര്‍ണായക നിമിഷമായാണ്’ വിശേഷിപ്പിച്ചത്

സ്വതന്ത്ര പലസ്തീന്‍ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ‘ശാശ്വതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരത്തിലെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മുന്നോടിയായിരിക്കുമെന്ന്’ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പലസ്തീന്‍ പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു.

ഗാസയിലെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ചട്ടക്കൂടിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് സ്വാഗതം ചെയ്തു

സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് ഈ കരാറിനെ ‘നീതിയും നിലനില്‍ക്കുന്നതുമായ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ തുടക്കം’ എന്നാണ് പ്രശംസിച്ചത് .ജര്‍മ്മനി നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒരു കരാര്‍ അന്തിമമാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ജര്‍മ്മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ഫ്രെഡറിക് മെര്‍സ് പറഞ്ഞു

ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍ കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ‘യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനവും ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരത്തിന്റെ തുടക്കവും അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ,പലസ്തീനികള്‍ പലസ്തീന്‍ ഭരിക്കണം” എന്ന തത്വത്തെ ചൈന പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഗുവോ ജിയാകുന്‍ പറഞ്ഞു.റഷ്യയും കരാറിനെ പിന്തുണച്ചുവെന്ന് ക്രെംലിന്‍ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്‌കോവ് പറഞ്ഞു

യൂറോപ്യന്‍ കമ്മീഷന്‍ മേധാവി ഉര്‍സുല വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയ്നും യൂറോപ്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ മേധാവി അന്റോണിയോ കോസ്റ്റയും അമേരിക്ക, ഈജിപ്ത്, ഖത്തര്‍, തുര്‍ക്കിയെ എന്നിവയുടെ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും ശാശ്വത സമാധാനത്തിനുള്ള അവസരമായി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വിദേശ നയ മേധാവി കാജ കല്ലാസ് ഈ കരാറിനെ ”ഒരു സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവ്” എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം, ഇസ്രായേലി ബന്ദികളെ ശനിയാഴ്ചയോടെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും, കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഗസ്സയില്‍ നിന്ന് ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യം ഭാഗികമായി പിന്‍വാങ്ങുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുമെന്നും കരാറിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

 

