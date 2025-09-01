Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് കടലില് കാണാതായ രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികളില് ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് അഭിജിത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരം | പുത്തന്തോപ്പില് കടലില് കുളിക്കാന് ഇറങ്ങി കാണാതായ രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികളില് ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. അഭിജിത്തിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. നബീലിനായി തിരച്ചില് തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവരെ തിരയില്പെട്ട് കാണാതായത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് അഭിജിത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
പുത്തന്തോപ്പ് കടലില് മത്സ്യബന്ധന വലയില് കുരുങ്ങിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മര്യനാട് എത്തിച്ച മൃതദേഹം ചിറയിന്കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെയാണ് കണിയാപുരം സ്വദേശികളായ അഞ്ചംഗ സംഘം പുത്തന്തോപ്പ് കടലില് കുളിക്കാന് ഇറങ്ങിയത്. കടലില് മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന മൂന്നുപേരില് ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിയിൽ അടുപ്പം പങ്കിട്ട് മോദിയും പുടിനും ഷി ജിൻപിങും; കാഴ്ചക്കാരനായി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്
Business
സമ്മാന പെരുമഴയുമായി ബിസ്മികണക്ടിൽ 'നല്ലോണം പൊന്നോണം'
National
'വോട്ട് കള്ളന്മാരേ, കസേര വിടൂ'; ആവേശത്തിരയിളക്കി ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ വോട്ട് അധികാർ യാത്ര
National
കേദാര്നാഥ് ദേശീയ പാതയില് മണ്ണിടിച്ചില്; രണ്ടു പേര് മരിച്ചു
International
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് എസ് സി ഒ ഉച്ചകോടി; ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പാടില്ലെന്ന ഇന്ത്യൻ നിലപാടിന് പിന്തുണ
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് നിയമസഭ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കണം; കൂടുതല് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള്
Kerala