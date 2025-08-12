Connect with us

പാപ്പരത്ത നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ബിൽ ലോക്‌സഭയിൽ

ബിൽ സഭയുടെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടു.

Aug 12, 2025 7:35 pm |

Aug 12, 2025 7:35 pm

ന്യൂഡൽഹി | പാപ്പരത്ത നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.  ധനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെത്തുടർന്ന് ബിൽ സഭയുടെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടു.

കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയമാണ്  2025-ലെ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്സി കോഡ് (ഭേദഗതി) ബിൽ,  നടപ്പാക്കുന്നത്. 2016-ൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ നിയമത്തിൽ ഇതിനകം ആറ് തവണ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അവസാന ഭേദഗതി 2021-ലാണ് നടപ്പാക്കിയത്.

