Ongoing News
ഓമശ്ശേരിയിൽ കാട്ടുപന്നി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം
കാട്ടുപന്നി കുറുകെ ചാടിയതോടെ ബൈക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു
മുക്കം |ഓമശ്ശേരി മുടൂരിൽ കാട്ടുപന്നിയിടിച്ച് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ് പരുക്കേറ്റ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. കാരശ്ശേരി ഓടത്തെരുവ് കോഴിസൻ കാക്കയുടെ മകൻ മുക്കം കോടഞ്ചേരിയിലെ ജബ്ബാർ (45) ആണ് മരിച്ചത്.
ഇന്നലെ രാത്രി 11ന് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ മുടൂരിൽ വെച്ച് കാട്ടുപന്നി കുറുകെ ചാടുകയായിരുന്നു. തെറിച്ചുവീണ ജബ്ബാർ തലക്ക് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് മരിച്ചത്.
മയ്യത്ത് ഓടത്തെരുവിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് ഖബറടക്കത്തിനായി കൊണ്ടുപോകും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വീട്ടുവളപ്പില് നിന്ന് സൈക്കിളും പണവും കവര്ന്ന കേസ്; പ്രതി അറസ്റ്റില്
Kerala
ജല് ജീവന് മിഷന് പദ്ധതി: നബാര്ഡില് നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിക്കാന് വാട്ടര് അതോറിറ്റിക്ക് അനുമതി
Ongoing News
മോശം പെരുമാറ്റം; സുവാരസിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച് എം എല് എസും
Kerala
തീവ്രവാദ ബന്ധം ആരോപിച്ച് പോലീസുകാരന് സസ്പെന്ഷന്; പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
Ongoing News
ഓമശ്ശേരിയിൽ കാട്ടുപന്നി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
സഅദിയ്യ ലോ കോളജ് പഠനാരംഭത്തിന് തുടക്കം
Kerala