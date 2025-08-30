Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഉയര്ന്നത് കഴമ്പില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങള്; സംരക്ഷണമൊരുക്കും: അടൂര് പ്രകാശ് എംപി
രാഹുല് നിയമസഭ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കും
കോഴിക്കോട് | രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫ് കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയര്ന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വരുന്ന കഴമ്പില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ്. രാഹുലിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുമെന്നും എല്ലാവര്ക്കും നീതി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അടൂര് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു
മറുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെയും സമാന ആരോപണമുണ്ട്. അവര്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നീതി രാഹുലിനും ലഭിക്കണം. ആരോപണം ഉയര്ന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. രാഹുല് നിയമസഭ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കും.നിയമം എല്ലാവര്ക്കും ഒരു പോലെയാണ്. ആരോപണവിധേയരായവര് സഭയിലുണ്ട്. രാഹുലിനെ മാത്രം എന്തിന് മാറ്റി നിര്ത്തണം. രാഹുലിനെതിരെ കേസ് ഇല്ല. ജനാധിപത്യ രീതിയിലാണ് മാറ്റി നിര്ത്തിയത്. കേസ് എടുക്കട്ടെ അപ്പോള് നോക്കാമെന്നും അടൂര് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.