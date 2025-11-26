Kerala
പത്തനംതിട്ട തൂമ്പാക്കുളത്ത് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളെ കയറ്റിയ ഓട്ടോ മറിഞ്ഞു; ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു
പത്തനംതിട്ട തൂമ്പാക്കുളത്താണ് സംഭവം. എട്ട് വയസ്സുകാരി ആദിലക്ഷ്മിയാണ് മരിച്ചത്. ശ്രീനാരായണ സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ഥിയാണ്.
പത്തനംതിട്ട | സ്കൂള് കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോ മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു. എട്ട് വയസ്സുകാരി ആദിലക്ഷ്മിയാണ് മരിച്ചത്.
പത്തനംതിട്ട തൂമ്പാക്കുളത്താണ് സംഭവം. ശ്രീനാരായണ സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ഥിയാണ് മരിച്ച ആദിലക്ഷ്മി.
ഓട്ടോ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടം. ഡ്രൈവര്ക്കും മറ്റൊരു കുട്ടിക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
