Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: മുരാരി ബാബുവിന് ജാമ്യമില്ല

മുരാരി ബാബുവിന്റെ രണ്ട് അപേക്ഷകളും കോടതി തള്ളി.

Published

Nov 26, 2025 4:26 pm |

Last Updated

Nov 26, 2025 4:32 pm

കൊല്ലം | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ മുരാരി ബാബുവിന് ജാമ്യമില്ല. മുരാരി ബാബുവിന്റെ രണ്ട് അപേക്ഷകളും കോടതി തള്ളി. കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി.

കേസില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റും കമ്മീഷണറുമായിരുന്ന എന്‍ വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലുള്ള വിജിലന്‍സ് കോടതിയിലെ വാദം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് വിധി പറയാനായി മാറ്റി.

കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര്‍ കെ എസ് ബൈജുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ ഈമാസം 29ന് വിധി പറയും.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----