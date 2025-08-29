Kerala
കളമശ്ശേരിയില് ലോഡ് ഇറക്കവേ ഗ്ലാസ് ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞുവീണ് അസം സ്വദേശി മരിച്ചു
അനില് പട്നായിക് (36)ആണ് മരിച്ചത്.
കൊച്ചി| എറണാകുളം കളമശ്ശേരിയില് ലോഡ് ഇറക്കവേ ഗ്ലാസ് ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞുവീണ് അസം സ്വദേശിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അനില് പട്നായിക് (36)ആണ് മരിച്ചത്. യുവാവ് ലോറിക്കും ഗ്ലാസിനും ഇടയില്പ്പെട്ട ഞെരിഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെത്തി ഗ്ലാസുകള് പൊട്ടിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല
ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് ചെന്നൈയില് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ലോഡ് ഇറക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ജസ്റ്റിസുമാരായ അലോക് ആരാധെയും വിപുല് പഞ്ചോളിയും ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരായി ചുമതലയേല്ക്കും
Kerala
കളമശ്ശേരിയില് ലോഡ് ഇറക്കവേ ഗ്ലാസ് ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞുവീണ് അസം സ്വദേശി മരിച്ചു
Kerala
കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭ ചെയര്പേഴ്സണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; സിപിഎം വിമത അംഗം കല രാജു യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി
Kerala
മട്ടന്നൂരില് മിനിയേച്ചര് ലൈറ്റിന്റെ വയറില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് അഞ്ചുവയസുകാരന് മരിച്ചു
Uae
ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ പാസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ നിയമങ്ങൾ
Kerala
തൃശൂരില് ബസ് മരത്തിലും കാറിലും ഇടിച്ച ശേഷം മറിഞ്ഞു; 10 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala