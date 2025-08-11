Connect with us

National

കിഷ്ത്വാറില്‍ ഭീകരര്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുന്ന ഗുഹ സൈന്യം ബോംബ് വെച്ചു തകര്‍ത്തു

രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് സൈന്യം നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി

Published

Aug 11, 2025 7:20 pm |

Last Updated

Aug 11, 2025 7:20 pm

ശ്രീനഗര്‍ |  ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറില്‍ ഭീകരവാദികളുടെ ഒളിത്താവളം സൈന്യം ബോംബുവെച്ച് തകര്‍ത്തു. കിഷ്ത്വാറിലെ വനമേഖലയില്‍ ഭീകരവാദികള്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് സൈന്യം നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി.

സൈന്യം നടത്തിയ തെരച്ചിലില്‍ തീവ്രവാദികള്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് കരുതുന്ന ഗുഹ കണ്ടെത്തി. ഗുഹ ബോംബുവെച്ച് തകര്‍ത്തെങ്കിലും ഇതിനുള്ളില്‍ ഭീകരവാദികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഇതിനൊപ്പം കുല്‍ഗാമിലെ അഖാല്‍ വനമേഖലയിലും സമാനമായ സൈന്യം തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നുമ്ട്. കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസമായി സുരക്ഷാസേന നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷന്‍ അഖാലില്‍ രണ്ട് സൈനികര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ബ്രിട്ടീഷ് രാജിന് പാദസേവ ചെയ്തവര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

Business

പുതിയ ആദായനികുതി ബിൽ: പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ അറിയാം

Kerala

ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ മരണം: റാന്നി മാര്‍ത്തോമ ആശുപത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തല്‍; കേസെടുക്കാന്‍ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ നിര്‍ദേശം 

National

പുതിയ ആദായനികുതി ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി

National

നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് സെലെൻസ്കി; റഷ്യൻ എണ്ണ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

Kerala

തമിഴ്‌നാട് ആര്‍ടിസി ബസ് സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിച്ച് 13 വയസുകാരി മരിച്ചു

National

ന്യൂഡൽഹി - വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി സർവീസ് നിർത്തിവെച്ച് എയർ ഇന്ത്യ