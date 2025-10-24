Connect with us

Kerala

രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് കൊച്ചിയില്‍; ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

കോട്ടയത്തുനിന്നു ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ 11.30ന് എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതിക്കു കൊച്ചി നാവികസേനാ വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കും

Published

Oct 24, 2025 7:14 am |

Last Updated

Oct 24, 2025 7:14 am

കൊച്ചി |  രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മു ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തും. എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളജിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളില്‍ രാഷ്ട്രപതി മുഖ്യാതിഥിയാകും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ വരുന്നതിന് തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചിയില്‍ ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയത്തുനിന്നു ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ 11.30ന് എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതിക്കു കൊച്ചി നാവികസേനാ വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കും.

തുടര്‍ന്ന് റോഡ് മാര്‍ഗം രാഷ്ട്രപതി 11.55ന് കോളജിലെത്തും. സെന്റ് തെരേസാസ് കോളജിലെ ചടങ്ങിനു ശേഷം 1.20ന് രാഷ്ട്രപതി നാവികസേനാ ഹെലിപ്പാഡില്‍ മടങ്ങിയെത്തും. തുടര്‍ന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ 1.45ന് കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തും. ഇവിടെ നിന്ന് 1.55നുള്ള പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നേവല്‍ബേസ് തേവര- എംജി റോഡ്- ജോസ് ജംഗ്ഷന്‍ – ബിടിഎച്ച് -പാര്‍ക്ക് അവന്യൂ റോഡ്- മേനക – ഷണ്‍മുഖം റോഡ്- തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. രാവിലെ പത്ത് മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെയാണ് നിയന്ത്രണം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി ബെംഗളുരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

Kerala

ചെറുവണ്ണൂരില്‍ കടകളില്‍ തീപിടുത്തം; രണ്ട് കടകള്‍ പൂര്‍ണമായും കത്തി നശിച്ചു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ വായു മലിനീകരണം ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍; മിക്ക മേഖലകളിലും മലിനീകരണത്തോത് 350ന് മുകളില്‍

International

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തി അടച്ചതോടെ പാകിസ്താനില്‍ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു; തക്കാളി കിലോക്ക് 600 രൂപ

Kerala

വിറകടുപ്പില്‍ നിന്നും തീ പടര്‍ന്ന് പൊള്ളലേറ്റു ദമ്പതിമാര്‍ മരിച്ചു

Kerala

രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് കൊച്ചിയില്‍; ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

National

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കര്‍ണൂലില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപ്പിടിച്ചു; 15 ഓളം പേര്‍ മരിച്ചു