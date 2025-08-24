Kerala
ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി
കോഴിക്കോട് | സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വയനാട് സ്വദേശിയായ 30കാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി.
ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ചെന്നൈയിലായിരുന്നു യുവാവ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് രോഗബാധിതനായി നാട്ടിലേക്കെത്തിയതായിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ബുഖാരി മീലാദ് ക്യാമ്പയിന് പ്രൗഢ തുടക്കം
Kerala
ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
Kerala
റബീഇന് പ്രഭ പരന്നു; പാരാകെ നബി കീര്ത്തനം
Educational News
ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നു
Kerala
സപ്ലൈകോ ഓണം ഫെയർ ഉദ്ഘാടനം നാളെ
Ongoing News
പത്തനംതിട്ടയില് ഒരു വർഷം നീളുന്ന മീലാദ് ക്യാമ്പയിന് തുടങ്ങി
Ongoing News