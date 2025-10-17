Connect with us

Business

സ്വര്‍ണത്തിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 2,840 രൂപ കൂടി

പവന് 97,360 രൂപയായി

Published

Oct 17, 2025 10:38 am |

Last Updated

Oct 17, 2025 10:38 am

കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 2,840 രൂപ ഉയര്‍ന്നു. ഇതോടെ പവന് 97,360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 355 രൂപ കൂടി 12170 രൂപയായി.

രാജ്യാന്തര വിലയുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തും സ്വര്‍ണവില വര്‍ധിച്ചത്. ഇന്നലെ ഒരു പവന് 94,920 രൂപയായിരുന്നു. ഈ മാസം 8നാണ് സ്വര്‍ണവില ആദ്യമായി 90,000 കടന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോതമംഗലം മാമലക്കണ്ടത്ത് മലയില്‍ നിന്നും പാറ ഇടിഞ്ഞു വീണ് അപകടം; രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ആലുവ ചെങ്ങമനാട് ദേശം സ്വദേശിയായ 14കാരനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

Business

സ്വര്‍ണത്തിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 2,840 രൂപ കൂടി

Kerala

പാലക്കാട്ടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരന്റെ മരണം; അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കന്‍ പോലീസ്, അധ്യാപകരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മൊഴി എടുക്കും

Kerala

ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം: കുട്ടി സ്‌കൂള്‍ വിടാന്‍ കാരണക്കാരായവര്‍ മറുപടി പറയേണ്ടിവരും; മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

International

ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡറായി മലയാളിയായ നഗ്മ മുഹമ്മദ് മാലിക്കിനെ നിയമിച്ചു

Kerala

മകള്‍ ഷാള്‍ ധരിച്ചുവരുന്നത് മറ്റ് കുട്ടികളില്‍ ഭയമുണ്ടാക്കും, സമാന വേഷം ധരിച്ച കന്യാസ്ത്രീകളായ അധ്യാപകര്‍ പറഞ്ഞത് മകളെ തളര്‍ത്തി; ശിരോവസ്ത്ര വിലക്ക് നേരിട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പിതാവ്