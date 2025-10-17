Business
സ്വര്ണത്തിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന വില; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 2,840 രൂപ കൂടി
പവന് 97,360 രൂപയായി
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വര്ണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 2,840 രൂപ ഉയര്ന്നു. ഇതോടെ പവന് 97,360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 355 രൂപ കൂടി 12170 രൂപയായി.
രാജ്യാന്തര വിലയുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തും സ്വര്ണവില വര്ധിച്ചത്. ഇന്നലെ ഒരു പവന് 94,920 രൂപയായിരുന്നു. ഈ മാസം 8നാണ് സ്വര്ണവില ആദ്യമായി 90,000 കടന്നത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കോതമംഗലം മാമലക്കണ്ടത്ത് മലയില് നിന്നും പാറ ഇടിഞ്ഞു വീണ് അപകടം; രണ്ട് സ്ത്രീകള്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
ആലുവ ചെങ്ങമനാട് ദേശം സ്വദേശിയായ 14കാരനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി
Business
സ്വര്ണത്തിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന വില; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 2,840 രൂപ കൂടി
Kerala
പാലക്കാട്ടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരന്റെ മരണം; അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കന് പോലീസ്, അധ്യാപകരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മൊഴി എടുക്കും
Kerala
ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം: കുട്ടി സ്കൂള് വിടാന് കാരണക്കാരായവര് മറുപടി പറയേണ്ടിവരും; മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
International
ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യന് അംബാസഡറായി മലയാളിയായ നഗ്മ മുഹമ്മദ് മാലിക്കിനെ നിയമിച്ചു
Kerala