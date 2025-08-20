Ongoing News
മലപ്പുറത്തെ 11കാരിക്കും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
പനി ബാധിച്ച് ചേളാരിയില് ചികിത്സതേടിയ കുട്ടി ഇപ്പോള് മെഡിക്കല് കോളജില് വെന്റിലേറ്ററില് ചികിത്സയിലാണ്
കോഴിക്കോട് | മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന പതിനൊന്നുകാരിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം ചേളാരി സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ സ്രവ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്.
പനി ബാധിച്ച് ചേളാരിയില് ചികിത്സതേടിയ കുട്ടി ഇപ്പോള് മെഡിക്കല് കോളജില് വെന്റിലേറ്ററില് ചികിത്സയിലാണ്. ഇതോടെ, അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് കോളേജില് ചികിത്സയില് ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞും, നാല്പതുകാരനും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സയില് തുടരുകയാണ്.
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തില് മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നവരിലും നീന്തുന്നവരിലും വളരെ അപൂര്വമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗബാധയാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം. 97 ശതമാനത്തിലധികം മരണനിരക്കുള്ള രോഗമാണിത്.