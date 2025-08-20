Connect with us

Ongoing News

മലപ്പുറത്തെ 11കാരിക്കും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

പനി ബാധിച്ച് ചേളാരിയില്‍ ചികിത്സതേടിയ കുട്ടി ഇപ്പോള്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ വെന്റിലേറ്ററില്‍ ചികിത്സയിലാണ്

Published

Aug 20, 2025 11:04 am |

Last Updated

Aug 20, 2025 11:04 am

കോഴിക്കോട് |  മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന പതിനൊന്നുകാരിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം ചേളാരി സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ സ്രവ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്.

പനി ബാധിച്ച് ചേളാരിയില്‍ ചികിത്സതേടിയ കുട്ടി ഇപ്പോള്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ വെന്റിലേറ്ററില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതോടെ, അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് കോളേജില്‍ ചികിത്സയില്‍ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞും, നാല്പതുകാരനും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്.

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നവരിലും നീന്തുന്നവരിലും വളരെ അപൂര്‍വമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗബാധയാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം. 97 ശതമാനത്തിലധികം മരണനിരക്കുള്ള രോഗമാണിത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ സ്‌കൂള്‍ ബസിന് പിന്നില്‍ ടോറസ് ഇടിച്ച് അപകടം; 20 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു

Ongoing News

മലപ്പുറത്തെ 11കാരിക്കും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ മകന്റെ മര്‍ദ്ദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന പിതാവ് മരിച്ചു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നേരെ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി; വിദ്യാര്‍ഥികളേയും ജീവനക്കാരേയും ഒഴിപ്പിച്ചു

National

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയ്ക്കുനേരെ ആക്രമണം; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

National

മുംബൈയില്‍ കനത്ത മഴ കാരണം ഇന്ന് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധിയെന്ന് വാട്‌സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍; വ്യാജമെന്ന് ബിഎംസി

Kerala

ഓണ സദ്യമായി കുടുംബശ്രീയും; വിഭവങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അവസരം