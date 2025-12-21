Connect with us

National

പുക മഞ്ഞില്‍ മുങ്ങി ഉത്തരേന്ത്യ; റോഡ്-വ്യോമ-റെയില്‍ ഗതാഗതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു

മഞ്ഞ് വിമാന സര്‍വീസുകളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ അധികൃതര്‍.

Published

Dec 21, 2025 11:25 am |

Last Updated

Dec 21, 2025 12:01 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | പുക മഞ്ഞില്‍ മുങ്ങി ഉത്തരേന്ത്യ. ഡല്‍ഹി ഉള്‍പ്പെടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പുക മഞ്ഞ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും രൂക്ഷമാണ്. റോഡ്-വ്യോമ-റെയില്‍ ഗതാഗതത്തെയും പുക മഞ്ഞ് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ആഗ്രയില്‍ നഗരത്തിലാകമാനം ദൃശ്യപരത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. കനത്ത മഞ്ഞില്‍ മൂടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് താജ്മഹല്‍.

മഞ്ഞ് വിമാന സര്‍വീസുകളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ അധികൃതര്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. സര്‍വീസുകള്‍ തടസ്സപ്പെടുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്യാം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ വീണ്ടും വെടിവെപ്പ്; 10 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

International

പ്രകോപന നടപടികള്‍ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്ക; വെനസ്വേലയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട എണ്ണക്കപ്പല്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

National

പുക മഞ്ഞില്‍ മുങ്ങി ഉത്തരേന്ത്യ; റോഡ്-വ്യോമ-റെയില്‍ ഗതാഗതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു

Uae

യു എ ഇയില്‍ സ്‌ക്രാപ്പ് മെറ്റല്‍ വ്യാപാരത്തിന് റിവേഴ്സ് ചാര്‍ജ് സംവിധാനം ജനുവരി 14 മുതല്‍ നടപ്പിലാകും

Ongoing News

മൂന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ 82 റണ്‍സ് ജയം; ആഷസ് പരമ്പര ആസ്‌ത്രേലിയക്ക്

Ongoing News

ഷാര്‍ജസാറ്റ്-2 അവസാന ഘട്ട പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിക്കും ഗോവര്‍ധനും പങ്ക്; റിമാന്‍ഡ് റിപോര്‍ട്ടിലെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്