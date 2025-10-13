Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; രണ്ട് കുട്ടികള്ക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു
കണ്ണൂര് സ്വദേശിയായ മൂന്നരവയസുകാരനും കാസര്കോട് സ്വദേശിയായ ആറു വയസുകാരനുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രണ്ട് കുട്ടികള്ക്ക് കൂടിയാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കണ്ണൂര് സ്വദേശിയായ മൂന്നരവയസുകാരനും കാസര്കോട് സ്വദേശിയായ ആറു വയസുകാരനുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇരുവരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലാണ്. ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ഇന്നലെ പാലക്കാട് കൊടുമ്പ് പഞ്ചായത്തില് 62 കാരനായ ഒരാള്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബര് അഞ്ചിന് ചികിത്സ തേടി ഇദ്ദേഹം കൊടുമ്പ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും പിന്നീട് കൊടുവായൂര് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്ത്ത് സെന്ററിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇയാളെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആറാം തീയതി നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലാണ് രോഗ സൂചന ലഭിച്ചത്. എട്ടാം തീയതി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവില് രോഗി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് വെന്റിലേറ്ററില് തുടരുകയാണ്.