Kerala
കൊല്ലത്ത് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്കജ്വര മരണം
ഈ മാസം 12 പേരാണ് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്കജ്വരം മൂലം മരിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം | കൊല്ലത്ത് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്കജ്വര മരണം. പാലത്തറ സ്വദേശിയായ 65കാരനാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ചിറയിന്കീഴ് അഴൂര് സ്വദേശിയായ 77 വയസ്സുള്ള വീട്ടമ്മ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു.
ഈ മാസം 12 പേരാണ് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്കജ്വരം മൂലം മരിച്ചത്. 65 പേര്ക്ക് രോഗം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ട് പേര്ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതുവരെയുള്ളതില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന രോഗക്കണക്കാണ് ഈ മാസം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. ഇവര് ഒരു മാസമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
സോഡിയം കുറഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഇവരെ മെഡിക്കല് കോളേജില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 10 ദിവസം മുമ്പ് നടത്തിയ രക്ത പരിശോധനയിലാണ് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.